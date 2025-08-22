Спорт
Оренбург
Сегодня
18:00 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
17:18, 22 августа 2025Спорт

Российский каноист выиграл золото чемпионата мира

Российский каноист Петров выиграл золото чемпионата мира на дистанции 500 метров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский каноист Захар Петров выиграл золото чемпионата мира 2025 года. Результаты доступны на сайте Международной федерации каноэ (ICF).

Спортсмен стал победителем в заезде каноэ‑одиночек на дистанции 500 метров с результатом 1 минута 46,27 секунды. На втором месте расположился чех Мартин Фукса. Третьим стал Сергей Тарновский из Молдавии.

Петров стал четырехкратным чемпионом мира. Он является действующим чемпионом мира на этой дистанции.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе по решению ICF.


    
