Российский каноист выиграл золото чемпионата мира

Российский каноист Петров выиграл золото чемпионата мира на дистанции 500 метров

Российский каноист Захар Петров выиграл золото чемпионата мира 2025 года. Результаты доступны на сайте Международной федерации каноэ (ICF).

Спортсмен стал победителем в заезде каноэ‑одиночек на дистанции 500 метров с результатом 1 минута 46,27 секунды. На втором месте расположился чех Мартин Фукса. Третьим стал Сергей Тарновский из Молдавии.

Петров стал четырехкратным чемпионом мира. Он является действующим чемпионом мира на этой дистанции.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе по решению ICF.