Россия
08:57, 22 августа 2025

Российский подросток решил сбежать от матери по веревке и оказался в реанимации

В Петербурге юноша сорвался с пятого этажа, решив сбежать от матери по веревке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток решил сбежать от матери по веревке и оказался в реанимации. По данным 78.ru, российский юноша сорвался с высоты пятого этажа.

Горожанин поссорился с родительницей. После конфликта он захотел выбраться на улицу — сделал импровизированную веревку, но упал вниз.

Подростка доставили в Детскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб правого легкого, двусторонний пневмоторакс, перелом грудины и многочисленные переломы позвоночника и конечностей. Медики сейчас борются за жизнь юноши.

Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до инцидента мать подростка наказала его за плохое поведение и забрала у сына телефон и ключи от квартиры.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девятилетнего ребенка с поломанными ребрами нашли под окнами многоэтажного дома.

