Самбист-чемпион назвал лучшие упражнения для мышц спины в домашних условиях

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев назвал лучшие упражнения для мышц спины, которые можно выполнять в домашних условиях. Об этом сообщает NEWS.Ru.

Он отметил, что для тренировки будет достаточно бутылок с водой. «Лягте на живот, вытяните руки вперед, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская конечности», — заявил спортсмен.

Елисеев добавил, что можно также использовать эластичную ленту. «Закрепите ее на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните ленту к себе, сводя лопатки. Такие нагрузки помогают и держать спину прямо, и формируют привычку, когда мышцы поддерживают ровное положение без постоянных напоминаний самому себе», — заявил самбист.

Ранее фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблемы со здоровьем из-за сидячей работы. Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку.