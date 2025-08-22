Спорт
Оренбург
Сегодня
18:00 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
14:57, 22 августа 2025Спорт

Самбист-чемпион назвал лучшие упражнения для мышц спины в домашних условиях

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев назвал лучшие упражнения для мышц спины, которые можно выполнять в домашних условиях. Об этом сообщает NEWS.Ru.

Он отметил, что для тренировки будет достаточно бутылок с водой. «Лягте на живот, вытяните руки вперед, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская конечности», — заявил спортсмен.

Елисеев добавил, что можно также использовать эластичную ленту. «Закрепите ее на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните ленту к себе, сводя лопатки. Такие нагрузки помогают и держать спину прямо, и формируют привычку, когда мышцы поддерживают ровное положение без постоянных напоминаний самому себе», — заявил самбист.

Ранее фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблемы со здоровьем из-за сидячей работы. Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку.

