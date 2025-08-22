Путешествия
15:31, 22 августа 2025Путешествия

Скопление людей на Павелецком вокзале объяснили массовым прибытием поездов

МЖД объяснила скопление людей на Павелецком вокзале прибытием нескольких поездов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Скопление людей на Павелецком вокзале столицы объяснили одновременным массовым прибытием поездов дальнего следования и электричек. Об этом рассказали РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

Так, утром 22 августа множество пассажиров столпились на вокзале. Сотрудники информировали их обо всех выходах на парковку для вызова такси. Кроме того, были размещены дополнительные навигационные указатели.

Ранее десятки поездов вернулись к расписанию после задержек, вызванных атаками беспилотников на регионы России. На данный момент с опозданием следуют 50 российских поездов, 59 — ввели в график.

