Сообщение об увольнении россиянина за отказ установить MAX оказалось фейком

Данные об увольнении россиянина за отказ установить MAX оказались недостоверными

Распространившееся в сети сообщение о том, что россиянина уволили за отказ установить мессенджер MAX, оказалось фейком, а видео было снято для создания резонанса.

На видео в TikTok молодой человек рассказывает, что потерял работу, после того как отказался установить мессенджер MAX. Он отмечает, что работал на складе, а владелец «буквально обезумел», услышав отказ, и уволил юношу за его слишком либеральные взгляды. Также опубликованы фрагменты переписки с начальником, который говорит, что молодой человек не подходит на роль начальника склада.

Примечательно, что, несмотря на резонанс, вызванный сообщением, россиянин не привел каких-либо деталей, не назвал склад, где якобы работал, не упомянул имен. Кроме того, он говорит, что работал руководителем склада, но, согласно вакансиям в открытом доступе, для этой должности нужен трехлетний опыт работы по профилю, а у молодого человека лишь стаж в интернет-маркетинге.

На ситуацию, в частности, обратили внимание военный блогер Юрий Подоляка, а также «Военкоры Русской Весны». Выяснилось, что автором ролика является 23-летний Георгий Гура из Зеленограда. Он СММ-специалист, режиссер и сценарист, не скрывает оппозиционных взглядов. Последние годы молодой человек жил в Турции, вернулся в Россию в 2024 году и открыл ИП «рекламные агентства». На его канале в TikTok более 180 видео, также есть канал на YouTube.

Гура опубликовал видео вечером 20 августа, однако распространения ролик сперва не получил. Первое громкое упоминание о якобы уволенном сотруднике появилось у телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) на странице в X, только затем видео стало широко тиражироваться в сети. «До недавнего времени особого успеха его 180 видео, которые этот "профессиональный" кинорежиссер и сценарист успел "изваять" и разместить в своем блоге, не были оценены широким кругом россиян (менее 1000 подписчиков и не более 2000 просмотров за раз)», — обратил внимание Подоляка.

Вокруг мессенджера MAX организована масштабная кампания по дезинформации, в интернете распространяется информация о том, что новый мессенджер якобы используют для слежки и контроля граждан. Как отмечал член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов, тотальный контроль невозможен по причине того, что это «безумные затраты, и финансовые, и любые». Персональные данные собираются любыми другими мессенджерами, когда приложение запрашивает согласие на их обработку перед установкой или регистрацией. Маслов также пояснил, что MAX был создан в том числе из-за большого количества мошеннических схем, происходящих через иностранные мессенджеры.

Сообщение о том, что юношу уволили за отказ установить мессенджер MAX, получило широкое распространение в сети. Ряд изданий опубликовали материалы с опровержением этих данных — «Регнум», «Взгляд», «Федерал Пресс».

Данные об уволенном из-за отказа установить MAX работнике являются фейком. Молодой человек — специалист по рекламе и созданию видео, ролик был создан намеренно, чтобы привлечь внимание. Также отсутствуют какие-либо доказательства работы на складе, откуда его якобы уволили.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».