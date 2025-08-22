Мир
01:14, 22 августа 2025Мир

США прекратили обмен разведданными по Украине с союзниками

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: iStrfry Marcus / Unsplash

США перестали предоставлять странам-участникам альянса Five Eyes («Пять глаз») разведданные, касающиеся мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителей американской разведки.

По данным телеканала, несколько недель назад директор Нацразведки Тулси Габбард направила внутреннюю директиву о запрете передачи партнерам по альянсу любых данных, которые касаются переговорного процесса.

При этом директива «не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами», уточняет CBS.

В альянс помимо США входят Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Ранее в Белом доме заявили, что хорошая сделка по урегулированию конфликта на Украине предполагает небольшое недовольство обеих сторон.

