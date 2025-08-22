Мир
Стали известны подробности разговора Клинтона и Путина о НАТО

Клинтон уверял Путина, что расширение НАТО не угрожает России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Будучи президентом США, Билл Клинтон уверял российского коллегу Владимира Путина о том, что расширение НАТО на восток не угрожает РФ. Подробности их разговора указаны в рассекреченных документах американского правительства.

«С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я с пониманием относился к этому и хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», — сказал тогда Клинтон.

Американский лидер подчеркивал, что в случае, если «наши преемники сосредоточат внимание друг на друге как на главной угрозе», то они потеряют возможность совместно решать другие проблемы. Однако, судя по информации из документов, уже на следующий день Клинтон был намного «менее откровенен в этом вопросе».

До этого стало известно, что Клинтон был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО. «Внутренние соображения в России пока этого не позволят, но со временем Россия должна быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира», — говорил он.

