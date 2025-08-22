Культура
15:48, 22 августа 2025

Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

Церемония прощания с певцом Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске
Андрей Шеньшаков

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Церемония прощания с заслуженным артистом России и исполнителем легендарной песни «Фантазер» Ярославом Евдокимовым состоится в Минске. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на его вдову Ирину Крапивницкую.

У артиста было несколько гражданств, в том числе белорусское. Известно, что в последние годы Евдокимов боролся с раком легких. Также вдова сообщила, что у него осталась незаконченная песня, над которой он работал последние месяцы, а на осень он планировал гастрольный тур.

Ранее стало известно, что у заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова развились метастазы, которые усилили течение заболевания. Полтора года назад Евдокимова прооперировали.

