Стало известно о блокировке счетов причастного к атаке дронов на российские аэродромы

ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке БПЛА из фур Тимофеева

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Артема Тимофеева (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), причастного к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу юридических документов.

По данным агентства, операции по его счетам приостановлены.

1 июня пять российских регионов подверглись атакам украинских БПЛА. Дроны на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей были завезены в грузовиках, из которых они и вылетали.

Позже выяснилось, что фурами владеет Артем Тимофеев. МВД России объявило в розыск его и его жену, а Росфинмониторинг внес их обоих в перечень террористов и экстремистов.

