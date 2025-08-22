Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 22 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

МВД Украины: Вывезено более 3 тысяч людей из подконтрольной ВСУ части ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

МВД Украины сообщило, что более 3 тысяч людей было вывезено из подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил замминистра ведомства Алексей Сергеев в эфире телеканала «Рада».

«Только за минувшие сутки с участием Национальной полиции [были вывезены] 3 649 лиц, в том числе 137 детей», — объявил чиновник, добавив, что идет также эвакуация детей из соседней Днепропетровской области. Речь идет о Синельниковском районе региона.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей. По новому замыслу, в их состав включаются подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик.

До этого о соответствующем обсуждении в парламенте Украины объявил депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что в состав соседних регионов, в частности, хотят включить Славянск и Краматорск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Раскрыты планы россиян на осень

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости