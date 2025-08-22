Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

МВД Украины: Вывезено более 3 тысяч людей из подконтрольной ВСУ части ДНР

МВД Украины сообщило, что более 3 тысяч людей было вывезено из подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил замминистра ведомства Алексей Сергеев в эфире телеканала «Рада».

«Только за минувшие сутки с участием Национальной полиции [были вывезены] 3 649 лиц, в том числе 137 детей», — объявил чиновник, добавив, что идет также эвакуация детей из соседней Днепропетровской области. Речь идет о Синельниковском районе региона.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей. По новому замыслу, в их состав включаются подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик.

До этого о соответствующем обсуждении в парламенте Украины объявил депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что в состав соседних регионов, в частности, хотят включить Славянск и Краматорск.