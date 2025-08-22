Мир
Трамп похвастался познаниями в траве

Трамп заявил, что знает о траве больше всех людей в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о траве больше всех людей в мире. Его слова передает издание Independent.

«У меня много полей для гольфа по всей стране. Думаю, я знаю о траве больше, чем любой человек в мире», — отметил американский лидер.

С таким заявлением Трамп выступил в обращении к сотрудникам Национальной гвардии, полиции Вашингтона и других ведомств. Глава Белого дома пообещал благоустроить парки столицы США, добавив, что он «очень хорош в уходе за травой». Трамп подчеркнул, что в парках Вашингтона появятся газоны с новыми системами полива, по качеству не уступающие полю Национального гольф-клуба города Огаста в штате Джорджия, где проводится турнир Мастерс.

Ранее Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими.

