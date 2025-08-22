Мир
21:17, 22 августа 2025

Трамп решил найти виновного в пробуксовке переговоров по Украине

Трамп планирует за 2 недели найти виновного в пробуксовке переговоров по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует за две недели решить, кто виноват в пробуксовке переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я посмотрю, чья это вина. Я точно знаю, что делаю (...) Через две недели я буду знать, что буду делать», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что решение в отношении украинского конфликта будет иметь большое значение, каким бы оно ни было. Также Трамп высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».

