Трамп сделал заявление об обысках ФБР в доме своего бывшего советника

Трамп заявил, что узнал об обыске ФБР в доме экс-советника Болтона из новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об обыске Федерального бюро расследований (ФБР) в доме своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона из новостей по телевизору. Об этом сообщает Reuters.

«Я не знал об обысках, я не фанат Джона Болтона. Могу сказать, что он ничтожество. У меня мало информации об обысках ФБР в его доме», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что Министерство юстиции США проинформирует его подробнее о случившемся.

Ранее газета The New York Post сообщила, что агенты ФБР ворвались в дом Болтона в связи с расследованием дела в сфере национальной безопасности. Распоряжение о проведении обыска отдал директор ведомства Кэш Патель.