Трамп высказался насчет возможной встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского может не привести к результату

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что возможная встреча главы России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не привести к результату. Об этом политик упомянул во время общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет», — отметил Трамп.

По его словам, в его окружении есть люди, которые призывают главу Штатов принять участие в возможной встрече.

Ранее в Белом доме рассказали, что администрация президента продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения конфликта на Украине.

До этого Трамп выступил с заявлением, что Путин и Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось.