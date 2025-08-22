Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:55, 22 августа 2025Ценности

Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»

Президента США Дональда Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @RapidResponse47

Президента США Дональда Трампа заметили в кепке «Трамп был во всем прав». Соответствующий ролик опубликован в X.

На размещенных кадрах американский лидер разговаривал с репортерами в собственном мерче: на красной кепке была вышита фраза Trump was right about everything. В видео политик призвал подать в отставку члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Лизу Кук на фоне обвинений в мошенничестве с ипотекой.

Ранее в августе Трамп похвастался Зеленскому и Макрону неожиданной коллекцией. Президент показал красные, черные и белые кепки с различными надписями, среди которых «Американский залив», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав» и «Трамп 2028». Все они хранятся в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В США высказались о рыщущем подальше от Украины российском «Медведе»

    Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей

    Россиянин напал на женщину с ребенком из-за одежды

    Проблемного волка Брама решили отстрелить

    Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»

    «Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину

    Москвичам пообещали теплые выходные

    Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

    Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости