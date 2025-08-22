Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»

Президента США Дональда Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»

Президента США Дональда Трампа заметили в кепке «Трамп был во всем прав». Соответствующий ролик опубликован в X.

На размещенных кадрах американский лидер разговаривал с репортерами в собственном мерче: на красной кепке была вышита фраза Trump was right about everything. В видео политик призвал подать в отставку члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Лизу Кук на фоне обвинений в мошенничестве с ипотекой.

Ранее в августе Трамп похвастался Зеленскому и Макрону неожиданной коллекцией. Президент показал красные, черные и белые кепки с различными надписями, среди которых «Американский залив», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав» и «Трамп 2028». Все они хранятся в Белом доме.