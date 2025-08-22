Участвующего во вторжении в Курскую область украинского бойца признали террористом

Росфинмониторинг внес в список террористов бойца ВСУ Гоча

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов участвующего во вторжении в Курскую область бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Гоча. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

На сайте ведомства сказано, что мужчина родился в Запорожье 4 февраля 1989 года.

8 октября 2024 года Гоч с сослуживцами вторгся на территорию России, угрожал оружием жителям села Ольговка в Курской области и препятствовал их эвакуации. Мужчина также стрелял по российским военным и гражданскому населению, а потом его взяли в плен, российский суд приговорил Гоча к 15 годам лишения свободы.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 59-летнего жителя Екатеринбурга Александра Неустроева (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который поругал ребенка в шапке с буквой Z.