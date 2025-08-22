Учительница 16 лет сидела на больничном и получала зарплату

Spiegel: Суд в Германии решит судьбу учительницы, сидевшей на больничном 16 лет

В Германии высший административный суд определит судьбу учительницы, которая просидела на больничном 16 лет и все это время получала зарплату. Об этом в четверг, 21 августа, сообщила газета Der Spiegel.

По данным издания, женщине, которая ушла на больничный в 2009 году, нужно пройти диспансеризацию и полное обследование, чтобы продолжить заниматься преподавательской деятельностью.

Учительница обжаловала судебное решение. По ее мнению, для направления ее в поликлинику нет веских оснований. Кроме того, она сочла странным, что ее нетрудоспособностью заинтересовались только спустя такой продолжительный срок. Суд все же встал на сторону работодателя, поэтому учительница либо сможет работать в преподавательской сфере, либо выйдет на пенсию по нетрудоспособности.

Ранее учительницу английского языка обвинили в совращении подростка. 34-летнюю Кейтлин Кэмпбелл из штата Вирджиния арестовали после того, как о ее запретных отношениях со школьником стало известно директору.