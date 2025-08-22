Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 21 августа 2025Мир

Учительница 16 лет сидела на больничном и получала зарплату

Spiegel: Суд в Германии решит судьбу учительницы, сидевшей на больничном 16 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Германии высший административный суд определит судьбу учительницы, которая просидела на больничном 16 лет и все это время получала зарплату. Об этом в четверг, 21 августа, сообщила газета Der Spiegel.

По данным издания, женщине, которая ушла на больничный в 2009 году, нужно пройти диспансеризацию и полное обследование, чтобы продолжить заниматься преподавательской деятельностью.

Учительница обжаловала судебное решение. По ее мнению, для направления ее в поликлинику нет веских оснований. Кроме того, она сочла странным, что ее нетрудоспособностью заинтересовались только спустя такой продолжительный срок. Суд все же встал на сторону работодателя, поэтому учительница либо сможет работать в преподавательской сфере, либо выйдет на пенсию по нетрудоспособности.

Ранее учительницу английского языка обвинили в совращении подростка. 34-летнюю Кейтлин Кэмпбелл из штата Вирджиния арестовали после того, как о ее запретных отношениях со школьником стало известно директору.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Дачников предупредили об опасности полива овощей дождевой водой

    Кролики-чудовища с щупальцами на мордах оказались опасны для людей

    Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с марта 2027 года

    «Калашников» рассказал о юбилее подводного автомата

    Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    В российском регионе задержали более 70 поездов из-за падения дрона

    В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

    ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости