02:45, 22 августа 2025

Украинские военные спасли российских бойцов ради сдачи в плен

RT: Военные ВСУ спасли российских бойцов ради сдачи в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогли бойцам РФ, которых засыпало в окопе: они откопали их, чтобы затем вместе отправиться к позициям российских войск. Об этом RT сообщил снайпер с позывным Тагил.

«Наших засыпало в окопе, а откопали их… двое хохлов, которые рядом сидели на точке. А потом все вместе рванули к нашим позициям», — поведал собеседник телеканала.

Он отметил, что сдавшиеся в плен украинцы были насильно мобилизованными.

Ранее командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» сообщил, что украинские военные в селе Искра Днепропетровской области уничтожали сослуживцев, чтобы те не могли сдаться в плен.

    Все новости