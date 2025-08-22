Мир
00:57, 22 августа 2025Мир

В Европе назвали самое важное заявление Путина

Профессор Дизен: Речь Путина в Мюнхене стала его самым важным заявлением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году его самым важным заявлением. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Мюнхенская речь Путина в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил. Путин предупредил, что Россия больше не может мириться с угрозами, исходящими от глобального превосходства США», — напомнил Дизен.

Он подчеркнул, что к данной речи привело множество неудачных попыток включить Россию в общеевропейскую архитектуру безопасности, основанную на принципе недопустимости обеспечения безопасности одного государства за счет другого.

Ранее про речь на Мюнхенской конференции вспомнил и сам Путин. По его словам, он хотел донести до западных партнеров важность уважительного отношения к России без навязывания чужой воли и с учетом интересов всех участников международного общения. Он надеялся, что его услышат, а отношение к РФ изменится.

