В Германии оценили шансы на возобновление «Северного потока»

Эксперт Дагделен: Шансов на возобновление «Северного потока — 2» почти нет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Шансов на возобновление газопроводов «Северный поток» почти нет, правительство Германии собирается ужесточать санкции против России. Такую оценку дала внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в интервью ТАСС.

«Все указывает на то, что Берлин намерен ужесточать санкции против России, даже если это означает дальнейшее уничтожение германской экономики. Правительство Германии действует как игрок в рулетку, который уже понес большие потери и думает, что может выиграть, повысив ставки», — считает она.

По ее словам, Еврокомиссия с одобрения немецкого правительства окончательно закроет «Северный поток» и даже в случае, если оператором газопровода станет американская компания, «особых шансов» нет. Дагделен подчеркнула, что власти ФРГ продолжают делать ставку на более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара.

Ранее лидер BSW Сара Вагенкнехт предложила допросить президента Украины Владимира Зеленского по «Северным потокам». «Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений», — возмутилась она.

