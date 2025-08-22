В Германии предложили отправить на Украину десятки тысяч военных

Полковник Вюстнер призвал Европу направить на Украину десять тысяч военных

Крупные страны, входящие в «коалицию желающих», должны направить на Украину не менее десяти тысяч военных на длительный срок. К этому Европу призвал глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер, сообщает Reuters.

«Недостаточно, чтобы на командном пункте на Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения», — сказал он.

Ранее военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Отмечается, что один из возможных вариантов предусматривает отправку в республику европейских войск, контроль над которыми будет осуществлять Вашингтон.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности только на условиях, согласованных ранее, без присутствия иностранных войск на Украине.