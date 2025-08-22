Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 22 августа 2025Мир

В Германии предложили отправить на Украину десятки тысяч военных

Полковник Вюстнер призвал Европу направить на Украину десять тысяч военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Крупные страны, входящие в «коалицию желающих», должны направить на Украину не менее десяти тысяч военных на длительный срок. К этому Европу призвал глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер, сообщает Reuters.

«Недостаточно, чтобы на командном пункте на Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения», — сказал он.

Ранее военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Отмечается, что один из возможных вариантов предусматривает отправку в республику европейских войск, контроль над которыми будет осуществлять Вашингтон.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности только на условиях, согласованных ранее, без присутствия иностранных войск на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Раскрыты планы россиян на осень

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости