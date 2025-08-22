Мир
06:55, 22 августа 2025Мир

В Китае назвали причину отказа Зеленского от нейтральных гарантов безопасности

Эксперт Ван: Зеленский хочет сделать Украину частью системы НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от нейтральных гарантов безопасности в пользу стран Западной Европы обусловлен тем, что Зеленский хочет сделать Киев частью системы альянса. Такую причину назвал политический эксперт из Китая Ван Цзайбан в интервью ТАСС.

«Это заявление Зеленского кажется весьма забавным. Оно лишь говорит о том, что Зеленский не хочет немедленно прекратить войну и установить прочный мир. Он пытается найти способы завлечь НАТО на Украину, сделать Украину частью системы НАТО», — сказал он.

По его мнению, в случае, если гарантами безопасности Украины будут исключительно страны альянса, это станет прикрытием для возможного реванша Киева. Привлечение Китая, Бразилии, Турции и других нейтральных сторон стало бы разрушением мечты Зеленского о вступлении Украины в НАТО, заключил Ван Цзайбан.

Ранее Зеленский заявил, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности. «Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов», — сказал украинский лидер.

