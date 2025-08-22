В МИД резко высказались о нападении на торгпредство России в Швеции

Захарова обвинила Швецию в попустительстве из-за нападений на торгпредство РФ

Нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на дипсобственность России происходят систематически и при попустительстве властей Швеции. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала атаку на торгпредство страны Швеции, ее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные нападения якобы неопознанных БПЛА на объекты дипсобственности России в Швеции уже носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) властей страны, которые не могут, а, скорее всего, не хотят привлечь виновных к ответственности», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва настаивает на неукоснительном выполнении Стокгольмом обязательств Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению неприкосновенности иностранных диппредставительств.

В ночь на 21 августа российское торговое представительство в Швеции в очередной раз подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. В посольстве России в Швеции указали на то, что бездействие местных властей по этому вопросу уже представляется «явной политической позицией».

Предыдущие атаки на российское торгпредство произошли 17 июня и 5 июля.