В России назвали новое условие для заключения соглашения по Украине

Миронов: Компенсацию за «Северные потоки» нужно включить в соглашение по Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В соглашение по Украине необходимо включить компенсацию за подрыв газопроводов «Северный поток». Новое условие для проведения переговоров назвал депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Парламентарий указал на необходимость гарантий безопасности для энергетической инфраструктуры России в третьих странах и в нейтральных водах. «Для начала нашим "партнерам" неплохо бы было оплатить счет за разрушенные "Северные потоки"», — обозначил Миронов.

Он также призвал жестко ставить этот вопрос на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в Италии полицейские задержали подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Газета The Wall Street Journal обнародовала подробности о том, что он является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

