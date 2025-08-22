Мир
15:45, 22 августа 2025Мир

Раскрыты подробности задержания украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

В отеле, где остановился задержанный по делу о «Северных потоках», прошел обыск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В отеле, где остановился задержанный по делу о «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов, прошел обыск. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что в ходе следственных мероприятий также был допрошен управляющий отелем и его персонал. По словам владельца гостиничного комплекса, Кузнецов и его семья не вызывали у него никаких подозрений и выглядели как одна из многих иностранных семей, приехавших на отдых.

По данным издания, в ходе задержания сотрудники полиции, прежде чем предпринять какие-либо действия, некоторое время скрывались в тени и ждали, когда подозреваемый вернется в свой номер в отеле.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинец, задержанный по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков», является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Кузнецов был задержан в среду, 20 августа, в итальянском городе Римини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости