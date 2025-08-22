Сенатор Карасин: Зеленский боится потерять пост из-за Европы

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от всех предложений американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию, боится показаться нелояльным взглядам европейских лидеров, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что Зеленский может потерять свой пост, если будет заподозрен в поиске развязок конфликта.

«Тут важно понять, что Зеленский находится в плену вот этих деятелей, которые вместе с ним подъехали в Вашингтон на встречу с Трампом. А эти деятели — это руководители Евросоюза и еще больше руководители Североатлантического блока [НАТО], которые полностью контролируют все мысли и действия вот этого человека. Поэтому по закону политики и по закону жизни он всегда будет "бежать впереди паровоза" и быть более лояльным», — сказал Карасин.

Он добавил, что Зеленский боится показаться вольнодумцем и нелояльным взглядам европейских лидеров.

По крайней мере сейчас он выполняет именно эту функцию: он «бежит впереди паровоза». Не дай бог, думает он, если его обвинят в какой-то гибкости или поиске каких-то развязок, тогда сами западники его снимут и заменят на кого-то еще. Вот его мысли Григорий Карасин сенатор

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Зеленский ответил отказом на все предложения Трампа по мирному урегулированию. По словам министра, существует несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты для разрешения конфликта, в их числе отказ от членства в НАТО для Киева, а также обсуждение территориальных вопросов. Кроме того, украинский президент отказался отменить закон, запрещающий использование в публичном пространстве русского языка.