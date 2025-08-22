Россия
15:01, 22 августа 2025

В России предрекли продолжение ударов после атаки на нефтепровод «Дружба»

Военкор Коц: ВСУ продолжат бить по объектам топливной инфраструктуры России
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаки на топливную инфраструктуру России, считает военкор Александр Коц. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал удар по нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области, которая перекачивает нефть в Венгрию.

«Атаки будут продолжены, потому что, это личная вендетта Мадьяра. О всех последних ударах по инфраструктуре нефтепровода командующий беспилотными силами ВСУ сообщает лично. Учитывая, что сам он имеет венгерские корни, эти действия не могут рассматриваться иначе, как накат на нынешнюю венгерскую власть», — написал Коц.

Военкор назвал пацифистскую реакцию Венгрии проявлением слабости в глазах Украины, поэтому удары, по его мнению,будут продолжены. Большая доля электроэнергии, которая поставляется на Украину, попадает туда из Венгрии, напомнил Коц.

ВСУ в ночь на 22 августа нанесли по нефтеперекачивающей станции в городе Унеча Брянской области — части нефтепровода «Дружба» —комбинированный удар. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, по объекту топливной инфраструктуры в Унечском районе ударили реактивными снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и реактивными беспилотниками. Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после атаки на его инфраструктуру.

