Военблогер Подоляка: Осенняя кампания на Украине неизбежна, мира пока не видно

События последних трех недель, связанные с процессом урегулирования ситуации на Украине, говорят о том, что мира в скором времени ждать не стоит и осенняя компания в зоне специальной военной операции (СВО) неизбежна, считает военблогер Юрий Подоляка. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Мира пока не видно даже в первом приближении. Осенняя кампания на Украине неизбежна. И все это понимают», — написал Подоляка.

В связи со сложившейся ситуацией, по мнению военблогера, страны Европы и Киев пытаются достигнуть двух целей: дать США возможность отказаться от процесса урегулирования конфликта и переложить всю ответственность за это на Брюссель, а также продолжить давить на Россию с помощью санкций.

Европейские страны, как отметил Подоляка, ждет разочарование, так как позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу ближе к позиции России, чем к позиции Украины.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что в случае если США задействуют данные о коррупции в украинской власти, это станет весомым аргументом в переговорном процессе по Украине. Расстановка сил в таком случае, по мнению парламентария, может сильно измениться не в пользу Украины.