В российском городе пикап влетел в толпу пешеходов

В Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие
Кадр: Telegram-канал «Daily Карелия»

В Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

По данным российского издания, ДТП произошло на Первомайском проспекте. Горожане переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них врезалось авто.

К месту аварии прибыли прибыли медики. По данным Госавтоинспекции, в результате инцидента травмы получили два подростка. За рулем пикапа находился 52-летний мужчина.

До этого стало известно, что в Тульской области иномарка сбила троих детей на питбайках и попала на видео.

Несовершеннолетние были госпитализированы.

Еще раньше четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника в Санкт-Петербурге.

