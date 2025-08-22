Россия
В российском регионе полицейские написали губернатору письмо из-за мигрантов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские написали письмо временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю из-за мигрантов. В нем они попросили ограничить работу приезжих в нескольких сферах, а также увеличить налоговые взносы для иностранных работников в России. Об этом стало известно региональному порталу 161.ru.

Врио начальника управления по вопросам миграции ростовского главка МВД Виктория Григорьева напомнила, что в области мигрантам уже запрещено работать в фитнес-клубах и сферах, связанных с драгоценными металлами.

Сейчас полиция предложила Слюсарю ввести ограничения для мигрантов в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта, почтовой и курьерской служб.

Кроме того, управление МВД настаивает на увеличении регионального налогового коэффициента для приезжих. «Сейчас он составляет порядка шести тысяч рублей. Мы выступили с предложением увеличить его как минимум до девяти тысяч рублей», — подчеркнула Григорьева.

В ростовском главке МВД предположили, что это пополнит бюджет региона и привлечет сюда более квалифицированных трудовых мигрантов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов выступил с идеей запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ.

