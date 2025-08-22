Мир
05:25, 22 августа 2025Мир

В США раскрыли цель новых гарантий безопасности от ЕС для Украины

Миршаймер: Гарантии безопасности от ЕС призваны помочь Украине затянуть конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Новые гарантии безопасности для Украины, предложенные Евросоюзом, призваны помочь Киеву затянуть конфликт. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале The Duran.

«Если вдруг у них [украинцев] появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца», — высказался эксперт.

Как полагает Миршаймер, Европа намерена не допустить заключения мира любой ценой, что в конечном счете приведет лишь к большей эскалации.

Ранее сообщалось, что военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Как утверждает агентство Reuters, один из возможных вариантов военных гарантий безопасности предусматривает отправку на Украину европейских войск, контроль над которыми будут осуществлять Штаты.

