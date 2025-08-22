Мир
Военный истребитель США взорвался в аэропорту в Малайзии

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Американский военный истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet потерпел крушение, взорвавшись при попытке взлета в малазийской воздушной гавани. Об этом сообщает портал Star, ссылаясь на заявление Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Малайзии.

По сведениям портала, происшествие случилось в аэропорту Султана Ахмад Ша в городе Куантан утром в четверг, 21 августа. ВВС страны подтвердили факт происшествия, заявив, что принимаются необходимые меры. Видео с охваченным огнем самолетом опубликовано в соцсетях.

Уточняется, что оба пилота выжили: они успели катапультироваться. Сейчас они находятся под присмотром врачей. Другие подробности произошедшего не приводятся. Точные причины уточняются.

Ранее сообщалось, что в США два самолета взорвались после столкновения. Инцидент в городе Калиспелл (штат Монтана, США) произошел на взлетно-посадочной полосе, где вскоре разгорелся сильный пожар.

