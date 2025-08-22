Воры пошли на таран российской полиции и промахнулись

В Ленобласти воры украли сигареты и попытались протаранить патрульную машину

В Ленинградской области мужчины вынесли из магазина сигареты и попытались протаранить патрульную машину. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в селе Никольское. Злоумышленники вскрыли дверь супермаркета, набрали пачки сигарет на 80 тысяч рублей, а потом попытались скрыться на автомобиле. По данным канала, дорогу им преградил патрульный автомобиль. Тогда воры решили протаранить машину, однако промахнулись и съехали в придорожную канаву, где их и задержали.

