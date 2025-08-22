Россия
ВСУ за ночь атаковали Россию полсотней беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 54 беспилотника над восемью регионами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В ночь на пятницу, 22 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России полсотни беспилотников. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 54 беспилотника над восемью регионами России. Попытки атаки были предприняты в период с 23:00 по московскому времени 21 августа до 7:00 следующего дня.

Больше всего дронов — 19 — сбили над Брянской областью. Еще 11 перехватили над Волгоградской областью, 8 — над Ростовской областью, 7 — над Воронежской областью, 3 — над Белгородской и Орловской областями, 2 — над Курской областью, 1 — над Крымом.

В ночь на 21 августа ВСУ выпустили по России 49 дронов. Их сбили над Черным морем, а также над Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями, а также над Крымом.

