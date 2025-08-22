Экономика
14:11, 22 августа 2025Экономика

Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

Суд подтвердил законность требования к «Просвещению» вернуть РФ 2 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы признал законными выданные издательству «Просвещение» предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) перечислить в бюджет два миллиарда рублей «незаконно полученного дохода» и снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии. Об этом пишут «Ведомости».

В январе ФАС заявила, что указанная компания установила монопольно высокие цены и занимает доминирующее положение на рынках по трем предметным линиям. В связи с этим ведомство выдало «Просвещению» предписание, которое издательство позднее оспорило в суде.

В ходе процесса представитель «Просвещения» отмечал, что доминирующее положение на рынках, на которое указали в ФАС отсутствует, как и «объективная сторона нарушения, поскольку расчет себестоимости был произведен неправильно, а размер рентабельности в нем завышен».

В свою очередь сторона ФАС указала, что издательство «пользуется своей рыночной властью, чтобы, по сути, на этом монопольном положении заработать и увеличить собственную прибыль за счет тех субъектов, которые не могут отказаться от товара», а сумма, которую ему предписали вернуть, «это не какая-то карательная санкция, а то, чего не должно было быть у «Просвещения», если бы оно не допускало нарушений».

