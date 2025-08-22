Наука и техника
01:44, 22 августа 2025

Заблокированные приложения российских банков захотели вернуть на iPhone

«Известия»: Apple ведет переговоры с властями РФ о предустановке RuStore
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Компания Apple ведет переговоры с властями России о предустановке магазина RuStore на iPhone. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».

«В ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore», — указано в сообщении.

В случае успешных переговоров на iPhone могут вернуться заблокированные приложения российских банков. Отмечается, что компания «последовательно исполняет законы России» и, скорее всего, выполнит данное требование.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов оценил возможность запрета продажи iPhone из-за вступающего в силу 1 сентября закона, запрещающего Apple ограничивать установку RuStore на свои устройства. «Если Apple не захочет, то потихонечку, наверное, придется от ее техники отказываться», — высказался депутат.

