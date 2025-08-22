Зеленский назвал страну-гаранта безопасности в Черном море

Турция предложила Украине обеспечить безопасность в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
«[Нужно], чтобы была четкая архитектура, по которой страны помогают нам (...) обеспечивать безопасность на море, как, например, Турция», — заявил он.
Зеленский также отметил тот факт, что пока преждевременно говорить о том, как будут гарантировать безопасность для Украины все желающие страны.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности на Украине проводят работу по подготовке проекта гарантий безопасности.