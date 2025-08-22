Зеленский сообщил о разработке проекта гарантий безопасности для Украины

Советники по национальной безопасности на Украине проводят работу по подготовке проекта гарантий безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его обращение опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, разработкой макета предполагаемых гарантий занимаются на разных уровнях — Главком и Генеральный штаб занимаются военным компонентом возможных гарантий безопасности.

«Сейчас каждый день добавляет контуры будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, воздухе, море», — рассказал Зеленский в рамках обращения.

Незадолго до этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. В числе прочего Киев затребовал предоставить пакет помощи на сумму 90 миллиардов долларов.

21 августа стало известно, что Зеленский отверг окончание конфликта без прекращения огня. Как заявил политик, без договоренностей в двустороннем формате трехсторонняя встреча между ним, российским и американским лидерами невозможна.