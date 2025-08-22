Желающим попробовать анальный секс парам дали несколько советов по подготовке к нему

Проктолог Ландвернер Лусена заявил, что анальному сексу должна предшествовать тщательная подготовка. В беседе с изданием Metropoles он дал несколько советов тем, кто хочет попробовать этот вид близости.

Как пояснил Лусена, интимная гигиена перед анальным сексом должна быть щадящей, чтобы не нарушился защитный барьер кожи. Если анальное отверстие очищать чрезмерно, могут появиться сухость, раздражение и инфекции.

В связи с этим врач призвал использовать только теплую воду и мягкое мыло для интимной гигиены. Что же касается клизмы, при отсутствии проблем с дефекцией в ней нет необходимости. Иногда ее все же можно делать, например, если благодаря этой процедуре человек будет чувствовать себя увереннее в постели. Наконец Лусена посоветовал обязательно использовать во время полового акта смазку на водной основе и презервативы.

