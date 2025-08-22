Интернет и СМИ
20:02, 22 августа 2025

Телеведущая рассказала о несчастном случае с известным актером на ее свадьбе

Телеведущая Зои Болл рассказала, что актер Стив Куган сломал нос на ее свадьбе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images

Британская теле- и радиоведущая Зои Болл рассказала о несчастном случае, который произошел на ее свадьбе с диджеем Fatboy Slim (настоящее имя — Норман Кук). Подробности она раскрыла в подкасте Dig It with Jo Whiley and Zoe Ball, передает издание The Independent.

Ведущая отметила, что инцидент случился с известным актером и комиком Стивом Куганом. По словам Болл, на свадьбе артист выпил много алкоголя, после чего прыгнул в бассейн и сломал себе нос.

«Никогда не плавайте, если вы выпили, ребята. Вот вам урок», — подытожила она, обращаясь к слушателям подкаста.

Зои Болл познакомилась с Норманом Куком во время работы на радиостанции BBC Radio 1. Они сыграли свадьбу в августе 1999 года. В 2016 году супруги объявили о расставании. У пары двое детей.

Ранее сообщалось о несчастном случае, который довел до больницы телезвезду. Участница популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Надежда Бычкова рассказала, что упала на тренировке и сильно повредила спину.

