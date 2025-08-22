Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:34, 22 августа 2025Культура

Звезда фильма «Геля» раскрыла свое отношение к свиданиям с плохими парнями

Актриса Арефьева призналась, что никогда не встречалась с плохими парнями
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актриса театра и кино Анна Арефьева призналась, что за жизнь ни разу не ходила на свидания с классическими «плохими парнями». Звезда криминальной комедии «Геля» заметила, что встречается с бандитом только в рамках своей роли на экране, передает «Пятый канал»

«Наверное, у меня просто среда такая была с детства — я из поколения ленинградской актерской династии, я выросла в театре. У меня возможности никогда не было встречаться или видеться с людьми такого рода. У меня всегда была среда каких-то художников, и влюблялась я в артистов. Но я же могу сыграть это, понимаете, прожить это в какой-то роли, поэтому… Мне бы хотелось», — поделилась своими мыслями артистка.

Фильм «Геля» повествует о дальнобойщике Сане, который решил перегнать премиальный внедорожник. Все идет не по плану, когда он сталкивается с конкурентами в виде преступной группировки угонщиков.

Ранее стало известно имя кандидата на главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива». Им стал Николас Кейдж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    В России назвали способный восстановить спрос на овощи фактор

    В российском приграничье появились охотящиеся за людьми «дроны-ждуны»

    Названа самая стильная собака года

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости