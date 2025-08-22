Звезда «Игры престолов» снялась в белье с кровью по всему телу

Британская актриса Софи Тернер с кровью по всему телу снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя звезда популярного сериала «Игра престолов» позировала перед камерой напротив зеркала в нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера телесного оттенка. При этом на волосах и теле знаменитости были многочисленные подтеки искусственной крови.

«Не могу дождаться, когда вы все увидите безумный, невероятный, пугающий, захватывающий и воодушевляющий фильм, который мы сняли за несколько недель в Мехико в прошлом году», — подписала она.

