16:08, 22 августа 2025

Звезда «Игры престолов» снялась в белье с кровью по всему телу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sophiet

Британская актриса Софи Тернер с кровью по всему телу снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя звезда популярного сериала «Игра престолов» позировала перед камерой напротив зеркала в нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера телесного оттенка. При этом на волосах и теле знаменитости были многочисленные подтеки искусственной крови.

«Не могу дождаться, когда вы все увидите безумный, невероятный, пугающий, захватывающий и воодушевляющий фильм, который мы сняли за несколько недель в Мехико в прошлом году», — подписала она.

В мае звезда The Last of Us без штанов снялась для мужского журнала. Американская актриса Кейтлин Дивер предстала на размещенном кадре, лежа на подушке и держа в руках джойстик.

