Полузащитник Антон Миранчук перешел в «Динамо» из швейцарского «Сьона»

Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в московское «Динамо» из «Сьона». Об этом сообщается на сайте швейцарского клуба.

«Клуб благодарит Антона за его профессионализм и преданность делу и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — гласит заявление швейцарского «Сьона». По информации РИА Новости, Миранчук успешно прошел медосмотр и присоединился к новой команде.

21 августа президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил уход Миранчука. Глава клуба отметил, что россиянин не смог адаптироваться в команде, поэтому решил вернуться на родину.

Россиянин подписал контракт со «Сьоном» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды Миранчук провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

«Динамо» тренирует Валерий Карпин. После пяти туров Российской премьер-лиги в активе бело-голубых пять очков, они располагаются на 11-м месте в таблице чемпионата.