Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

Президент «Сьона» Константин заявил, что Миранчук не смог адаптироваться в клубе

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин объяснил уход российского полузащитника Антона Миранчука. Его слова приводит Sport24.

Константин заявил, что футболист не смог адаптироваться в новой команде, поэтому решил сосредоточиться на предложениях из России. «Он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать», — рассказал он.

Ранее Миранчук высказался о русофобии в Швейцарии. По его словам, он ни разу с ней не сталкивался.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.