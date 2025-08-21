Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
12:14, 21 августа 2025Спорт

Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

Президент «Сьона» Константин заявил, что Миранчук не смог адаптироваться в клубе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Антон Миранчук

Антон Миранчук. Фото: Martin Meienberger / Reuters

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин объяснил уход российского полузащитника Антона Миранчука. Его слова приводит Sport24.

Константин заявил, что футболист не смог адаптироваться в новой команде, поэтому решил сосредоточиться на предложениях из России. «Он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать», — рассказал он.

Ранее Миранчук высказался о русофобии в Швейцарии. По его словам, он ни разу с ней не сталкивался.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
