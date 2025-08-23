Спорт
22:47, 23 августа 2025Спорт

«Динамо» победило аутсайдера РПЛ

«Динамо» победило «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 14-й минуте в свои ворота забил защитник Свен Карич. На первой добавленной к первому тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Даниил Фомин. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил защитник Николас Маричаль.

Таким образом, после шести матчей «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Пари НН» является аутсайдером и располагается на 15-м месте, имея в активе три очка. Московский «Локомотив» продолжает лидировать с 14 очками.

В следующем матче «москвичи» на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо» 31 августа. «Пари НН» днем ранее также в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».

    Все новости