Азаров: Украинский конфликт без признания Донбасса может возобновиться в будущем

Без юридического признания Киевом потери Донбасса украинский конфликт может возобновиться в будущем. Такой прогноз о последствиях специальной военной операции (СВО) сделал экс-премьер министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Эта формулировка, кстати, “де-факто признаю, а де-юре не признаю” — она меня смущает. Потому что она является источником следующих конфликтов», — написал Азаров.

По его словам, после прихода к власти нового правительства Украины оно может отметить нелегитимность Владимира Зеленского и отсутствие юридического признания статуса Донбасса. После этого, по мнению Азарова, «все по новой начнется».

Ранее бывший подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Российская армия добивается успехов в зоне проведения СВО, из-за чего не нуждается в перемирии.