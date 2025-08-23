Интернет и СМИ
В США оценили решение России по Украине

Экс-полковник Уилкерсон: России не нужно перемирие из-за успехов в зоне СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия добивается успехов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из-за чего ей не нужно перемирие. Решение России по Украине оценил бывший подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью, опубликованном на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.

«Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие», — подчеркнул Уилкерсон.

Экс-подполковник вспомнил войну на Корейском полуострове и отметил, что перемирие было заключено из-за отсутствия победителя в конфликте. Уилкерсон подчеркнул, что в зоне СВО ситуация иная.

Ранее президент США заявил, что решение в отношении украинского конфликта будет иметь большое значение, каким бы оно ни было. Также Дональд Трамп высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».

