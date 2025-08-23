Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:20, 23 августа 2025Путешествия

Еще два российских аэропорта ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Росавиации заявили о временных ограничениях в аэропорту Ульяновска
Дмитрий Воронин

Фото: Collection Maykova / Shutterstock / Fotodom

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска (Баратаевка), сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

О принятии соответствующих мер в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов он написал в 19:52 по московскому времени. Вскоре после этого стало известно, что их распространили и на аэропорт Ижевска.

В течение предыдущих полутора часов аналогичные ограничения были введены в аэропортах Казани и Кирова.

До этого, начиная с 11:00 23 августа, сообщалось об ограничениях в аэропортах Калуги, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Пензы. За три часа, с 14:00 до 17:00, по данным Минобороны, над территорией России сбили 32 украинских беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    В Пулково назвали число задержанных и ушедших на запасные аэродромы самолетов

    В РЖД сообщили о задержке 46 поездов

    Раскрыто число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев

    В России произошел резкий рост случаев одного вида мошенничества

    Летевший на Москву беспилотник ВСУ уничтожили

    В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Google Meet

    «Ростов» вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

    В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией для установления мира

    В США начал извергаться вулкан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости