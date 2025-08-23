Еще два российских аэропорта ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Росавиации заявили о временных ограничениях в аэропорту Ульяновска

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска (Баратаевка), сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

О принятии соответствующих мер в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов он написал в 19:52 по московскому времени. Вскоре после этого стало известно, что их распространили и на аэропорт Ижевска.

В течение предыдущих полутора часов аналогичные ограничения были введены в аэропортах Казани и Кирова.

До этого, начиная с 11:00 23 августа, сообщалось об ограничениях в аэропортах Калуги, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Пензы. За три часа, с 14:00 до 17:00, по данным Минобороны, над территорией России сбили 32 украинских беспилотника.