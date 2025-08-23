В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В Росавиации заявили о временных ограничениях в аэропортах Казани и Кирова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в 18:59 в своем Telegram-канале, уточнив спустя 15 минут, что такие же меры приняты в аэропорту «Победилово» (город Киров).

До этого в течение дня сообщалось об ограничениях в аэропортах Калуги, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Пензы. В петербургском «Пулково» по данным на 18:09 задерживалось около 30 рейсов, пишет РИА Новости.

По информации Минобороны РФ с 14 до 17 часов 23 августа силы ПВО уничтожили над территорией России 32 украинских беспилотника самолетного типа.