Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:26, 23 августа 2025Путешествия

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В Росавиации заявили о временных ограничениях в аэропортах Казани и Кирова
Дмитрий Воронин

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в 18:59 в своем Telegram-канале, уточнив спустя 15 минут, что такие же меры приняты в аэропорту «Победилово» (город Киров).

До этого в течение дня сообщалось об ограничениях в аэропортах Калуги, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Пензы. В петербургском «Пулково» по данным на 18:09 задерживалось около 30 рейсов, пишет РИА Новости.

По информации Минобороны РФ с 14 до 17 часов 23 августа силы ПВО уничтожили над территорией России 32 украинских беспилотника самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    «Сожалею о скандале». Архиепископ Алексий высказался о встрече с Путиным на Аляске. За что ему пришлось извиняться?

    ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы

    ВС России подошли к Купянску в Харьковской области

    В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и вылет самолетов

    Зеленский ввел санкции против якобы ведущих бизнес с Россией компаний и физлиц

    Внешность Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости