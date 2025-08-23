Путешествия
18:44, 23 августа 2025

В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и вылет самолетов

ТАСС: В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и вылет самолетов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PalSand / Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Помимо Пензы, временно ограничил работу и аэропорт в Нижнем Новгороде. Тогда временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА.

23 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА над приграничным регионом. Средства ПВО успешно уничтожили 12 беспилотиков над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
